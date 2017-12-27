صور.. ضبط صاحب مخزن قبل ترويجه 1147 قطعة غيار سيارة مجهولة بباب الشعرية





كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على صاحب مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة باب الشعرية، قبل ترويجه كميات ضخمة بلغت 1147 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، معلومات مفادها أن "محمد.ف.أ" 25 سنة، صاحب مخزن لقطع غيار السيارات، يدير المخزن ملكه بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من قطع غيار السيارات "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع مفتش التموين أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل المخزن ملكه على 35 وحدة داير سيارة فيات، و6 قطع جيب باب سيارة شاهين، و15وحدة كابوت سيارة شاهين، و3 أطقم باكية سيارة 127، و10 وحدات كبوت سيارة لادا،و50 شبكة أمامية للسيارة شاهين،و4 أسقف سيارة شاهين، و150شبكة أمامية لسيارة 127، و6شنط سيارة 128، و15كشاف سيارة 127 .



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر

كما تم ضبط 8 باب سيارة شاهين ، 10كشاف 128 ، 15باب سيارة 128 ، 150 دلاية سيارة 128 ، 25باب سيارة 132 ، 100رفرف سيارة 128 ، 24فانوس سيارة شاهين ، 200اكصدام سيارة شاهين ، 150كابرتير سيارة لادا ، 6فانوس كشاف لسيارة لادا ، 30فروة شاسيه لسيارة 128 ، 25رفرف سيارة لادا ، 15 رفرف لسيارة 1250 ، 15صدر لسيارة شاهين ، 15 صدر لسيارة لادا ، 50قطعة عتب لسيارة 128 ، 15رفرف لسيارة شاهين ، بإجمالى 1147 قطعة غيار سيارات مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر



قطع غيار سيارات مجهولة المصدر