صور.. جامعة عين شمس تعبر الأسبوع الثانى من الامتحانات





كتب محمود راغب

جامعة عين شمس تعبر الأسبوع الثانى لامتحانات الفصل الدراسى الأول بسلام ، حيث شهدت الجامعة على مدار 10 أيام تقريبا من انطلاق الامتحانات بمعظم الكليات انتظام أعمال الامتحانات وسط تشديدات و تحذيرات من الغش وقوائم من المحظورات بمختلف الكليات .

وفى تجربة جديدة لأول مرة فى جامعة عين شمس ، راقبت كلية الحقوق بجامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بكاميرات المراقبة ، حيث خصصت الكلية كاميرات مراقبة بمبنى الامتحانات لمراقبة الامتحانات طوال فترة انعقادها للحد وضبط حالات الغش .

85 كاميرا مراقبة لضبط الغش

ورصد "اليوم السابع" أعمال مراقبة الامتحانات من خلال كاميرات المراقبة ، حيث خصصت الكلية غرفة لمراقبة الامتحانات متصلة بالكاميرات يتابع من خلالها فريق كامل الأوضاع داخل اللجان من خلال 4 شاشات متصلة بحوالى 85 كاميرا مراقبة .

وعلقت عدد من الكليات لافتات تحذيرية على الكليات ولجان الامتحانات حذرت خلالها الطلاب من الغش ودخول اللجان بالتليفون المحمول .

وفى لافته عريضة بمبنى الامتحانات بجامعة عين شمس وضعتها الجامعة حظرت خلالها من الغش ، وأقرت فيها العقوبات التى قد يتعرض لها الطالب الغشاش.

محظور دخول اللجان بسماعات الأذن

وضمت العقوبات وفق لما جاء فى هذه اللافته ، أنه يحظر على الطالب دخول لجنة الامتحان ومعه سماعات الأذن نهائيا وفى حالة ضبط الطالب يحمل سماعة الأذن مستخدمه أو غير مستخدمة يحرم من مواد الفصل الدراسى كاملة ويحول لمجلس تأديب .

كما يحظر دخول الطالب لجنة الامتحان ومعه تليفون محمول أو جهاز تابلت ، وحالة ضبطه مغلقا بحوزة الطالب يرم من مادة الامتحان والمادة السابقة عليها ، أما إذا كان مفتوحا ولم يستخدم يحرم من مادة الامتحان والسابقة عليها والتالية لها ، وإذا كان مفتوحا وتم استخدامه بتقرير من أستاذ المادة يحرم من مواد الفصل الدراسى كاملة ويحال لمجلس تأديب .

انطلاق الامتحانات بكلية التجارة لـ 50 ألف طالب

وفى نفس السياق انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة بجامعة عين شمس، لجميع الفرق والشعب وحتى 19 يناير 2018 .

و سيؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة بجامعة عين شمس حوالى 42600 طالب وطالبةبالشعبة العربى ، والشعبية الانجليزى 7470 طالب وطالبة ، على أن تقام أعمال الامتحانات على 3 فترات .

انتهاء الامتحانات 18 يناير

وعن أوضاع الامتحانات ، قال الدكتور محمد الديب أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، أن أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول منتظمة بمختلف الكليات، على أن تنتهى الامتحانات بمعظم الكليات فى 18 يناير بالعام الجديد .

وأضاف أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجامعة استعدت استعداد كامل منذ بدء الامتحانات ، لافتا إلى أن هناك سيارات إسعاف وحماية مدنية تحسبا للحالات الطارئة تكون متواجدة طول فترة الامتحانات .

وأشاد أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، بتجربة كلية الحقوق بجامعة ومراقبة أعمال الامتحانات لأول مرة بكاميرات المراقبة ، لافتا إلى أن الجامعة قد تدرس الفكرة لتعميمها بمختلف الكليات .

إعلان النتائج نهاية فبراير

وأشار أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب،إلى أنه من المتوقع إعلان نتائج الطلاب بنهاية فبراير بمختلف الكليات فى ضوء توجيهات الدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بسرعة اعلان النتائج قبل بدء الفصل الدراسى الثانى .

وفى نفس السياق ، الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات الكلية شهد العام الحالى استعدادات أقوى من أى عام حيث لأول مرة يتم استخدام كاميرات المراقبة لمراقبة وضبط الانضباط داخل اللجان .

اتخاذ الإجراءات القانونية مع حالات الغش

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن استخدام كاميرات المراقبة فى مراقبة الامتحانات لعب دور مهم فى ضبط النظام داخل اللجان والحد من حالات الغش، حيث لم يتعدى حالات الغش منذ انطلاق الامتحانات وحتى الأن عن 77 حالة وهو ما يعد انجاز مقارنة بالأوامر الماضية .

وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع حالات الغش وفقا لقانون تنظيم الجامعات ، لافتا إلى أن الامتحانات حتى الآن فى مستوى الطلاب وهناك تعاون من أعضاء هيئة التدريس ومتواجدين باللجان للاستماع لاستفسارات الطلاب .

وكشف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه يؤدى أعمال الامتحانات حوالى 35 ألف طالب على مستوى الفرق الأربعة ، مشيرا إلى أن الامتحانات تنتهى فى 18 يناير وإعلان النتائج بمجرد انتهاء أعمال التصحيح .

وأوضح عبد المؤمن، أنه بناءً على تعليمات الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة فيما يخص استخدام التليفون المحمول فيحظر دخوله لجان الامتحانات وإلا سوف يحول الطالب إلى مجالس تأديب وأيضاً سيحرم من فصل دراسى كامل، وقد تم تعليق هذه الإرشادات واللوحات بداخل قاعات الامتحانات، معلنًا أن التصحيح سوف يتم أولاً بأول وأن الأسئلة ستكون من خلال المحاضرات والكتاب الجامعى.

وأشار إلى أنه فى إطار حرص الجامعة على مصلحة الطالب أصدر تعليماته لأعضاء هيئة التدريس ورؤساء اللجان بتمكين الطالب من الاستمرار فى أداء الامتحان وعدم إخراج أى طالب أو طالبة قبل انتهاء الموعد المحدد إلا فى حالة التلبس بالغش ومن ينسب اليه الإخلال بنظام اللجنة يتم التحقيق معه لاحقاً بمعرفة عميد الكلية ولا يتم اخراجه من اللجنة .

كشافات احتياطية بكلية التجارة تحسبا لانقطاع الكهرباء

وقال الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن الكلية أنهت كافة استعداداتها لأعمال الامتحانات ، موضحا أن أعمال امتحانات التخلفات للفرق الأولى والثانية والثالثة انتهت

وكشف عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، لليوم السابع ، أنه تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية ، وتجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار، فضلا على التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب.

وأكد قدرى على أنه تم التأكيد على توفير العيادات الخاصة بالكلية طوال فترات الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية ، فضلا على التأكيد على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش .



قائمة بمحظورات الامتحانات