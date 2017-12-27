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صور.. القبض على صاحب مصنع قبل ترويجه 411 كيلو معسل مجهول فى المعصرة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:43 م
صور.. القبض على صاحب مصنع قبل ترويجه 411 كيلو معسل مجهول فى المعصرة كميات من المعسل داخل المصنع بالمعصرة


كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، من القبض على صاحب مصنع غير مرخص لتجهيز وإنتاج المعسل، وبحوزته 411 كيلو معسل مجهول المصدر، وحرر محضرا بالواقعة.

  مذكرة التموين معسل (1)

مضبوطات مصنع معسل

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بأن "محمد.ح.ع" 43 سنة صاحب مصنع لتجهيز وتصنيع المعسل، يدير المصنع بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر.

مذكرة التموين معسل (2)
شرطة التموين تضبط معسل مجهول المصدر 

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين ومفتشى التموين، وأسفرت عن ضبطه أثناء تواجده بالمصنع المشار إليه، وعثر بداخله على المضبوطات وبحوزته 411 كيلو معسل مجهول المصدر، وأسطوانة منزلية، وأدوات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

مذكرة التموين معسل (3)
معسل مجهول المصدر

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها للبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة للتحقيق.

مذكرة التموين معسل (4)
 جانب من المضبوطات  
 
مذكرة التموين معسل (5)
حملات تموينية 

 

مذكرة التموين معسل (6)
 معسل مجهول المصدر

 

مذكرة التموين معسل (7)
حملات لتموين لضبط المعسل 

 

مذكرة التموين معسل (8)
كميات من المعسل المجهول 

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