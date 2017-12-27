صور.. القبض على صاحب مصنع قبل ترويجه 411 كيلو معسل مجهول فى المعصرة





كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، من القبض على صاحب مصنع غير مرخص لتجهيز وإنتاج المعسل، وبحوزته 411 كيلو معسل مجهول المصدر، وحرر محضرا بالواقعة.

مضبوطات مصنع معسل

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بأن "محمد.ح.ع" 43 سنة صاحب مصنع لتجهيز وتصنيع المعسل، يدير المصنع بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر.



شرطة التموين تضبط معسل مجهول المصدر

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين ومفتشى التموين، وأسفرت عن ضبطه أثناء تواجده بالمصنع المشار إليه، وعثر بداخله على المضبوطات وبحوزته 411 كيلو معسل مجهول المصدر، وأسطوانة منزلية، وأدوات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



معسل مجهول المصدر

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها للبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة للتحقيق.



جانب من المضبوطات



حملات تموينية



معسل مجهول المصدر



حملات لتموين لضبط المعسل