صور.. الفنون الشعبية تستقبل أبطال مصر المتفوقين ببطولة الذكاء بماليزيا

صور.. الفنون الشعبية تستقبل أبطال مصر المتفوقين ببطولة الذكاء بماليزياالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 09:34 م
بعثة أبطال مصر بالبطولة العالمية للذكاء
كتب محمد طنطاوى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى بعثة أبطال مصر بعد مشاركتهم بالبطولة العالمية للذكاء والتى أقيمت بماليزيا يوم السبت الماضى، وحصد خلالها الفريق المصرى على ال 10 مراكز الأولى من بين 3 آلاف متسابق، كما حصل المتسابق المصرى عبد الرحمن حسين، على جائزة أذكى طفل فى العالم وكأس البطولة.
واستقبلت مساء اليوم فرقة الفنون الشعبية بالمطار الفريق المصرى وسط هتافات من جانب أهالى الفريق واصدقائهم والركاب والعاملين، وقامت السلطات المعنية بتسيير الحركة المرورية أمام الصالة الدولية لتخفيف الكثافات الناتجة عن الاستقبال.
ومثل مصر بالمسابقة 16 طفلا يمثلون مصر بالمسابقة التى شاركت بها أكثر من 70 دولة منها: "مصر، فلسطين، السعودية، الكويت، قطر، الإمارت، روسيا الفلبين، كازاخستان، إيران".
وحصد الأطفال مالك رأفت ومنى مرسي وجنا مدحت وهدى بدر ومروان رشاد وزيد على وعمر عبده وعمر إسلام ونور ليث ال 10 مراكز الأولى كما استطاع أطفال مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 سنة حل أكثر من 200 مسألة حسابية في 8 دقائق فقط، مما يدل على قدرات الطفل المصرى العقلية المميزة، نتيجة التدريبات الذهنية البسيطة التي يمارسونها مما ينتج عنه تنشيط لخلايا المخ خاصة المخ الأيمن (الإبداعي) مع تحفيز المخ الأيسر (المنطقى).
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