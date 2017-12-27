صور.. الأقصر الأزهرية تُسلم امتحانات النقل الإعدادى والثانوى لمديرى الإدارات





الأقصر - أحمد مرعى

عُقد بمقر منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور مديرى الإدارات التعليمية ضمن استعدادات المنطقة لامتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية.

تناول الاجتماع التعليمات الخاصة باستلام وتسلم المظاريف الخاصة بالأسئلة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2017/2018 لصفوف النقل الإعدادى والثانوى، وتعريف كل منهم بمهامه ومسئولياته وأن يؤديها على أكمل وجه متبعاً فى ذلك التعليمات واللوائح والقوانين الصحيحة.

ومن جانبه وضح الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصرالأزهرية - خلال الاجتماع - سبل وكيفية التعامل مع أى أخطاء يمكن أن تحدث، مع الحرص على أن تمر الامتحانات فى هدوء مراعاةً لمصلحة الطلاب، وأن تكون مصلحة الطلاب والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص أهم الاعتبارات التى تجب مراعاتها، والقضاء على الغش من خلال ترسيخ ثقافة عدم الغش وتنميتها فى نفوس الطلاب.

وأوصى رئيس المنطقة مديرى الإدارات أن يراعى كل منهم الله عز وجل فى عمله حتى تخرج الامتحانات بالصورة المنشودة، كما تناول الاجتماع تعليمات إدارة الامتحانات وشئون الطلاب بشأن الأمور الواجب مراعاتها بداية من تسلم الأوراق من إدارة الامتحانات بالمنطقة وحتى انتهاء الامتحانات، والتنبيه على جميع الطلاب والطالبات بالالتزام بالزى المدرسى فى أيام الامتحانات، كما شدد على منع تواجد أى معلم بالمنطقة وتجاوز مسلسل الترتيب الوظيفى فى الشكاوى أو الاقتراحات دون المرور أولاً على إدارته التعليمية.



الأقصر الأزهرية تسلم امتحانات النقل الإعدادى والثانوى لمديرى الإدارات



الأقصر الأزهرية تسلم امتحانات النقل الإعدادى والثانوى لمديرى الإدارات



الأقصر الأزهرية تسلم امتحانات النقل الإعدادى والثانوى لمديرى الإدارات



الأقصر الأزهرية تسلم امتحانات النقل الإعدادى والثانوى لمديرى الإدارات