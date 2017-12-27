صور.. استئصال أضحم قولون لمريضة بمعهد أورام دمنهور

صور.. استئصال أضحم قولون لمريضة بمعهد أورام دمنهورالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:08 م
استئصال أضحم قولون لمريضة
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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نجح أطباء معهد أورام دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، في استئصال أضحم قولون لمريضة مصاب بورم في القولون.
ومن جانبه قال الدكتور عمر خطاب، الطبيب بمعهد أورام دمنهور، أنه تم استصال امتداد مزمن بقولون لمريضة في بداية العقد الثالث من العمر يصل طوله حوالي 3 امتار وقطره 5 أضعاف القولون العادي، مضيفا أن المريضة تعاني منذ 3 سنوات بامتداد القولون ونتج عن ذلك تجمع افرازات القولون مع البراز وأدي إلى امتداده.
وأشار خطاب، إلى أن القولون العادي يصل طوله لمتر ونصف، لافتا أن العملية الجراحية استغرقت 3 ساعات حيث تم استئصال القولون وعمل فتحة تبرز للمريضة وحالتها مستقرة الآن .
وشارك في إجراء العملية للمريضة كل من الدكتور احمد نشأت، الدكتور عمر خطاب أطباء جراحة الورام بمعهد دمنهور، وخالد أبو الخير طبيب التخدير .
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