video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. استئصال أضحم قولون لمريضة بمعهد أورام دمنهور

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:08 م
صور.. استئصال أضحم قولون لمريضة بمعهد أورام دمنهور استئصال أضحم قولون لمريضة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

 
نجح أطباء معهد أورام دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، في استئصال أضحم قولون لمريضة مصاب بورم في القولون. 
 
ومن جانبه قال الدكتور عمر خطاب، الطبيب بمعهد أورام دمنهور، أنه تم استصال امتداد مزمن بقولون لمريضة في بداية العقد الثالث من العمر يصل طوله حوالي 3 امتار وقطره 5 أضعاف القولون العادي، مضيفا أن المريضة تعاني منذ 3 سنوات بامتداد القولون ونتج عن ذلك تجمع افرازات القولون مع البراز وأدي إلى امتداده.
 
وأشار خطاب، إلى أن القولون العادي يصل طوله لمتر ونصف، لافتا أن العملية الجراحية استغرقت 3 ساعات حيث تم استئصال القولون وعمل فتحة تبرز للمريضة وحالتها مستقرة الآن .
 
وشارك في إجراء العملية للمريضة كل من الدكتور احمد نشأت، الدكتور عمر خطاب أطباء جراحة الورام بمعهد دمنهور، وخالد أبو الخير طبيب التخدير .
 
استئصال أضحم قولون لمريضة بمعهد أورام دمنهور (2)
 
استئصال أضحم قولون لمريضة بمعهد أورام دمنهور (3)
 
استئصال أضحم قولون لمريضة بمعهد أورام دمنهور (1)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيدة تشكو استئصال رحمها لإفراط زوجها فى الجماع.. ونادية عمارة: خليه يتجوز

إجراء 12 عملية حقن أورام كبد واستئصال مرارة بمستشفى كبد المحلة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

دمنهور

معهد الاورام



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة