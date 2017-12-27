صور.. أوكرانيا ومتمردون موالون لروسيا يتبادلون الأسرى قبل العام الجديد





(رويترز)

قامت أوكرانيا ومتمردون انفصاليون موالون لروسيا بأكبر عملية مبادلة للأسرى منذ تفجر الصراع فى 2014، حيث أعاد الجانبان مئات الأسرى إلى منازلهم اليوم الأربعاء قبيل العام الجديد وعيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص فى الصراع ولا يزال يسقط قتلى وجرحى بصورة شبه يومية على الرغم من وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه فى 2015.

وينص الاتفاق على أن تسلم كييف 306 أسرى للمتمردين مقابل 74 أسيرا لديهم.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فيكتور ميدفيدتشوك ممثل أوكرانيا فى محادثات السلام الجارية قوله إن بعض الأسرى الذين تحتجزهم أوكرانيا رفضوا العودة إلى الأراضى التى يسيطر عليها المتمردون.

كما نقلت عنه قوله إن من المتوقع مبادلة مزيد من الأسرى فى 2018. وقال جهاز أمن الدولة الأوكرانى إن 103 أسرى لا يزالون فى أيدى الانفصاليين.

ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالمبادلة فى بيان مشترك وطالبا الجانبين بإطلاق سراح الأسرى المتبقين.



تبادل الأسرى



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