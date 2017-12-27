video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أوكرانيا ومتمردون موالون لروسيا يتبادلون الأسرى قبل العام الجديد

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:37 م
صور.. أوكرانيا ومتمردون موالون لروسيا يتبادلون الأسرى قبل العام الجديد تبادل أسرى


(رويترز)
إضافة تعليق

قامت أوكرانيا ومتمردون انفصاليون موالون لروسيا بأكبر عملية مبادلة للأسرى منذ تفجر الصراع فى 2014، حيث أعاد الجانبان مئات الأسرى إلى منازلهم اليوم الأربعاء قبيل العام الجديد وعيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص فى الصراع ولا يزال يسقط قتلى وجرحى بصورة شبه يومية على الرغم من وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه فى 2015.

وينص الاتفاق على أن تسلم كييف 306 أسرى للمتمردين مقابل 74 أسيرا لديهم.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فيكتور ميدفيدتشوك ممثل أوكرانيا فى محادثات السلام الجارية قوله إن بعض الأسرى الذين تحتجزهم أوكرانيا رفضوا العودة إلى الأراضى التى يسيطر عليها المتمردون.

كما نقلت عنه قوله إن من المتوقع مبادلة مزيد من الأسرى فى 2018. وقال جهاز أمن الدولة الأوكرانى إن 103 أسرى لا يزالون فى أيدى الانفصاليين.

ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالمبادلة فى بيان مشترك وطالبا الجانبين بإطلاق سراح الأسرى المتبقين.

تبادل الأسرى
تبادل الأسرى

 

تدوين الأسماء
تدوين الأسماء

 

جانب من عملية تبادل الأسرى
جانب من عملية تبادل الأسرى

 

كشف بأسماء الأسرى
كشف بأسماء الأسرى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وول ستريت جورنال: تزويد ترامب أوكرانيا بالأسلحة يعكس موقفا صارما تجاه روسيا

نائب وزير الخارجية الروسى: أوكرانيا ترغم دونباس على الخروج بدلا من دعمه

تبادل أسرى

اوكرانيا

روسيا

متمردون

اخبار اوكرانيا



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة