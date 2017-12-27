صورة.. الإرهابى عمر الديب أحد عناصر خلية أرض اللواء ينضم لأنصار بيت المقدس





كتب محمد شرقاوى

نشرت الإعلامية لبنى عسل صورة الإرهابى عمر الديب أحد عناصر خلية أرض اللواء التابعة لأنصار بيت المقدس وهو يحمل السلاح بتنظيم داعش بدولة ليبيا وذلك خلال برنامج on اليوم المذاع خلال فضائية "on live".

كان إبراهيم الديب، القيادى الإخوانى الهارب فى تركيا، نشر مجموعة من الصور تثبت انتماء ابنه عمر لجماعة الإخوان.

وأظهرت الصور التى نشرها إبراهيم الديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك"، تواجد ابنه عمر فى مقر مكتب الإرشاد السابق للجماعة بالمقطم، إذ حرص على التقاط واحدة إلى جوار صور المرشدين السابقين للجماعة .

وظهر عمر فى صورة أخرى إلى جوار شعار الجماعة، كما التقط واحدة مع يوسف القرضاوى أحد أبرز قيادات الإخوان، والمدرج اسمه على لائحة الإرهابيين المطلوبين.