video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صورة.. الإرهابى عمر الديب أحد عناصر خلية أرض اللواء ينضم لأنصار بيت المقدس

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:32 م
صورة.. الإرهابى عمر الديب أحد عناصر خلية أرض اللواء ينضم لأنصار بيت المقدس عمر الديب


كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

نشرت الإعلامية لبنى عسل صورة الإرهابى عمر الديب أحد عناصر خلية أرض اللواء التابعة لأنصار بيت المقدس وهو يحمل السلاح بتنظيم داعش بدولة ليبيا وذلك خلال برنامج on اليوم المذاع  خلال فضائية "on live". 

 

كان إبراهيم الديب، القيادى الإخوانى الهارب فى تركيا، نشر مجموعة من الصور تثبت انتماء ابنه عمر لجماعة الإخوان.

 

وأظهرت الصور التى نشرها إبراهيم الديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك"، تواجد ابنه عمر فى مقر مكتب الإرشاد السابق للجماعة بالمقطم، إذ حرص على التقاط واحدة إلى جوار صور المرشدين السابقين للجماعة .

 

وظهر عمر فى صورة أخرى إلى جوار شعار الجماعة، كما التقط واحدة مع يوسف القرضاوى أحد أبرز قيادات الإخوان، والمدرج اسمه على لائحة الإرهابيين المطلوبين.

 

عمر الديب
عمر الديب

 


إضافة تعليق

لبنى عسل

تنظيم داعش

انصار بيت المقدس

عاجل

الجماعات الارهابية

خلية ارض اللواء

اخبار عاجلة



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة