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صحيفة إسبانية: زيادة السياحة لمصر بنسبة 55%.. والإسبان 60% فى 2017

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:31 ص
صحيفة إسبانية: زيادة السياحة لمصر بنسبة 55%.. والإسبان 60% فى 2017 السياحة فى مصر


كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "نيكسو تور" الإسبانية، إن السياحة الدولية بدأت تعود بكثافة لمصر مرة أخرى، وهو ما تؤكده نسبة ارتفاع حركة السياحة فى مصر منذ بداية 2017 حتى نوفمبر الماضى، التى سجلت 55%، بينما كانت 60% بالنسبة للإسبان فى الأشهر الـ11 الأولى من العام.

وأشادت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم الأربعاء، بدور الحكومة المصرية فى تعزيز السياحة، من خلال عديد من الخطوات الإيجابية التى تتخذها فى تعزيز معالمها السياحية بقوة أكبر من أجل تعزيز هذه الأرقام، مؤكدة أن الإقامة الليلية للإسبان ارتفعت بنسبة 225% فى 2017، ما يعتبر قفزة مذهلة فى نسبة توافد السياح الإسبان على مصر فى الفترات الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، لم يكن السياح الإسبان فقط من ازادت نسبة تدفقهم لمصر منذ بداية العام الجارى، بل الألمان أيضا، إذ كانت مصر أبرز الوجهات الرئيسية المفضلة بالنسبة للسياح الألمان، بسبب أسعارها التنافسية ومناخها الجيد.

وذكر نوربرت فيييج، رئيس شركة "درف" السياحية، إن شركات الطيران الألمانية زادت من رحلاتها بنسبة 4% خلال فصل الصيف السابق، و2% بالنسبة لعام 2017 بالكامل، مشيرا إلى أن معظم منظمى الرحلات السياحية سجلوا انتعاشا واحدا على الأقل خلال عام 2017، الذى كان نشطا بالنسبة للألمان، وأن الحجوزات ارتفعت لدى وكلاء السفر عبر مواقع الإنترنت بنسبة 12%، وارتفعت السياحة الألمانية فى مصر بنسبة 55% خلال 2017، ومن المتوقع أن يعلو بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، بعد مرحلة ركود مر بها القطاع فى 2016.

وأوضحت صحيفة "نيكسو تور" فى تقريرها، أن إسبانيا كانت الوجهة المفضلة للسياح الألمان فى العام السابق، ولكن تراجعت معدلات الازدهار خلال العام الجارى بسبب زيادة الأسعار والزحام الشديد وكثرة تبديلات وكلاء السفر لحجوزات العطلات.


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