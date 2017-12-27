شيخ الأزهر يزور الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

شيخ الأزهر يزور الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلادالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:43 ص
شيخ الأزهر
كتب محمد شعلان
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زار الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ويحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل فى قداس يرأسه البابا تواضروس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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