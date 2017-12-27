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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:53 م
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شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يهنئان البابا بعيد الميلاد المجيد (صور)

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:12 م
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يهنئان البابا بعيد الميلاد المجيد (صور) شيخ الأزهر والبابا


لؤى على
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زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الكاتدرائية، اليوم الأربعاء، لتهنئة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع المسيحيين والشعب المصري بحلول عيد الميلاد المجيد وحلول عام ميلادي جديد، سائلين الله عز وجل أن يجعله عام أمن وأمان واستقرار وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية العزيرة وللبشرية جمعاء.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية دعم وتقوية روابط الوحدة  الوطنية والأخوة التي تجمع هذا الشعب الأصيل العصي على الاختراق وتربط أبناءه جمعيا برباط وثيق وتعد أحد أهم مواطن قوته وصلابته وصموده في وجه التحديات الجسام التي تحيط بالمنطقة كلها، كما أكد أن هذه الزيارة تربط القول بالعمل وتقطع الطريق أمام الأفكار الهدامة التي يحاول أعداؤنا استخدامها وتوظيفهما للنيل من وحدة صفنا الوطني فسماحة الأديان وعمق الفهم الوطني كفيلان بصد جميع المحاولات الخبيثة التى تحاول النيل من وحدة صفنا وبنائنا الوطني الصلب المتجذر في أعماق التاريخ ورد كيد المتربصين بِنَا في نحورهم.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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