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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شل تتوقع تأثر عملياتها إيجابا بتشريع الإصلاح الضريبى الأمريكى

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:33 ص
شل تتوقع تأثر عملياتها إيجابا بتشريع الإصلاح الضريبى الأمريكى شركة شل الاقتصادية - أرشيفية


رويترز
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قالت شركة رويال داتش شل، إنها تتوقع أن يكون لتشريع الإصلاح الضريبى الذى سنته الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة تأثير "إيجابى" على عملياتها.

 

وذكرت "شل" أن التعديل الذى يتضمنه التشريع الضريبى الأمريكى، والمتمثل فى خفض الضرائب إلى 21 بالمئة من 35 بالمئة، سيؤثر على نتائج الشركة فى الربع الأخير من 2017، لكنها أضافت أن "تقييم الأثر الفعلى لم يكتمل بعد".

 

 


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