شل تتوقع تأثر عملياتها إيجابا بتشريع الإصلاح الضريبى الأمريكى





رويترز

قالت شركة رويال داتش شل، إنها تتوقع أن يكون لتشريع الإصلاح الضريبى الذى سنته الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة تأثير "إيجابى" على عملياتها.

وذكرت "شل" أن التعديل الذى يتضمنه التشريع الضريبى الأمريكى، والمتمثل فى خفض الضرائب إلى 21 بالمئة من 35 بالمئة، سيؤثر على نتائج الشركة فى الربع الأخير من 2017، لكنها أضافت أن "تقييم الأثر الفعلى لم يكتمل بعد".