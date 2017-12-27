"شباب ضد الغلاء" ينظمون المبادرة الثانية لبيع الخضروات بأسعار مخفضة فى أسوان





أسوان - عبد الله صلاح

تنظم مؤسسة "بكرة لينا مصر أولا وأخيرا"، غداً الخميس، المبادرة الثانية لـ"شباب ضد الغلاء" بمحافظة أسوان، لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين، بهدف محاربة غلاء التجار بالأسواق.

وأكد محمد منصور منسق عام المبادرة بمحافظة أسوان أن المبادرة الأولى التى تم تنظيمها يوم الخميس الماضى، لاقت قبولاً واسعاً لدى الشاعر الأسوانى، خاصة أن القائمين عليها عرضوا خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة جداً تصل لسعر الجملة، مشيراً إلى أن المبادرة الثانية سيتم تنظيمها صباح غداً بشرق مدينة أسوان أمام "كوبرى الصدرية" لخدمة أهالى الناصرية والحكروب.

وأضاف عبد الرحيم على سليمان منسق المشروعات بالمؤسسة، أنهم درسوا متطلبات السوق الحالية واحتياجات المواطنين من الأسواق، وحددوا سعر كيلو الطماطم بـ250 قرشا، وسعر كيلو البطاطس 150 قرشاً، وسعر كيلو الخيار 3 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، لافتا إلى أن هذه الأسعار دفعت عدد كبير من المواطنين للإقبال على الشراء، ودفعت أيضا التجار فى السوق للنزول بأسعار الخضروات والفاكهة.