شباب القبائل العربية: مستعدون لتقديم الغالى والنفيس لمواجهة التطرف





المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اتحاد شباب القبائل العربية، اليوم، مؤتمره الأول بعنوان ضد الإرهاب والتطرف بعزبة عبد الله عقيلة بغرب مركز سما لوط بالمنيا، بحضور اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة، وجمال الجاوزى منسق عام القبائل العربية ومنتصر السعدى، ممثل مجلس شباب القبائل العربية، وأعضاء مجلس النواب، أشرف جمال، سمير رشاد، سيد أبو بريدعة، ومن بيت العائلة الشيخ محمود جمعة، القس كمال رشدى، عادل مصيلحى، الدكتور منصور عبد المجيد، وجمال عبد الحميد، وخيرى فؤاد نقيب معلمين سما لوط، ومدت القاضى رئيس مركز سما لوط.

وأكد جمال الجازوى منسق عام اتحاد القبائل العربية فى المنيا أن التاريخ يثبت الدور المهم الذى تقوم به القبائل العربية فى الكفاح الوطنى، ومشاركة الخيالة البدو فى تأسيس سلاح الفرسان بالجيش فى عصد محمد على باشا، وخوضهم حروب الدولة فى الشام والحجاز والسودان وتأمين وحماية الحدود وخفارة الدروب، وإرشاد السائحين وانقاذ الضالين، وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتى كردة فعل من أبناء القبائل ضد التطرف والإرهاب، فالشباب والشيوخ ينبذون العنف والتطرف ويساندون مؤسسات الدولة على رأسها الجيش والشرطة، وهم على استعداد لتقديم الغالى والنفيس لمواجهة الإرهاب والتطرف، بالوقوف مع قوات الشرطة والجيش.

وبدأ الشيخ محمود جمعة أمين عام بيت العائلة كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدء الوطن والجيش والشرطة، مؤكدا تأييد شباب القبائل العربية ضد الإرهاب والتطرف فالإرهاب ليس له وطن أو دين، وعندما قامت الدولة للأمام حاول بعض الذين لا يردون خيرا للبلد عرقلة مسيرة البناء، وكل المصريين ضد المتطرفين.