سلطنة عمان رئيسا للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للتعاون الإسلامى

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اختارت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، سلطنة عمان، رئيساً للهيئة خلال الدورتين القادمتين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار الدكتور راشد بن حمد البلوشى، عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، ممثل السلطنة فى الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان رئيساً للهيئة خلال دورة الانعقاد الثانية عشرة التى ستعقد فى مدينة جدة السعودية، ويأتى اختيار سلطنة عمان لرئاسة الهيئة خلال الفترة القادمة تقديرا لدورها فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطنى والدولى، وتتويجا لجهودها الإنسانية على مختلف الأصعدة.

يذكر أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، أنشئت بموجب الميثاق الجديد لمنظمة التعاون الإسلامى الذى اعتمدته القمة الإسلامية الحادية عشرة فى داكار بالسنغال بتاريخ 13 - 14 مارس 2008، وانطلقت أعمال الهيئة رسميا مع اعتماد نظامها الأساسى فى الدورة الـ38 لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامى فى مدينة أستانا بكازاخستان فى الفترة من 28-30 يونيو 2011.