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سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-12-2017 والعملة تواصل استقرارها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:53 ص
سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-12-2017 والعملة تواصل استقرارها اسعار اليورو اليوم الأربعاء


كتبت: دانه الحديدى
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واصل سعر اليورو استقراره بالتعاملات المصرفية، اليوم الأربعاء الموافق 27-12-2017، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى اليوم.

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.0617 جنيه للشراء

21.1874  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.97 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.97 للشراء

21.13  للبيع

 

سعر عملة اليورو
سعر عملة اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.04  للشراء

21.21 جنيه للبيع

 

 سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

21.09 للشراء

 21.26 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.07 جنيه للشراء

21.23 جنيه للبيع

 

صرف اليورو
صرف اليورو

 

البرلمان يقر قرض بنك التعمير الألمانى لتعزيز خطة الإصلاح بـ225 مليون يورو

 

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 635 لسنه 2017 بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى، بشأن دعم الميزانية المخصصة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مع التركيز على الأثر الاجتماعى.

 

الاتفاقية التى أقرها مجلس النواب، جرى توقيعها فى القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017، وتتضمن تقديم بنك التعمير الألمانى 225 مليون يورو لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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