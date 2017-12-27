سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27-12-2017 وثبات العملة السعودية





كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 27-12-2017، مسجلا وفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، 4.72 جنيه للشراء، و 4.75 جنيه للبيع.

وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فقى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى والذى سجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، كالتالى:



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.7388 جنيه للشراء

4.7658 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.72 جنيه للشراء

4.75 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.71 جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



الريال السعودى

الحجر الزراعى: صدرنا 4200 طن جوافة خلال 3 أشهر للسعودية ولم ترفض أى شحنة

قال الدكتور أحمد العطار ،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، إن قرار فرض حظر مؤقتا على ثمار الجوافة الطازجة من قبل سلطات الحجر الزراعى السعودى لم نخطر به رسميا، ولكن سمعنا عن ذلك فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا .

وأكد " العطار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ،انه خلال الـ3 شهور الماضية تم تصدير 4200 طن من ثمار الجوافة الطازجة تنطبق عليها جميع الاشتراطات ولم يتم إبلاغنا برفض إى شحنة .