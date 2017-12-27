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سحر نصر تغادر القاهرة متوجهة إلى لندن لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:14 م
سحر نصر تغادر القاهرة متوجهة إلى لندن لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية سحر نصر


كتبت رحاب نبيل
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غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، متوجهة إلى لندن في زيارة تلقي خلالها عدد من المسئولين لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وأنهت الدكتورة سحر نصر إجراءات سفرها،عبر استراحة كبار الزوار بالمطار علي متن الطائرة المصرية المتجهة الي لندن.
 
كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وقعت صباح اليوم الأربعاء، اتفاق استثماري مع إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس، بقيمة 200 مليون دولار، بحضور ممثلين عن وزارة البترول، وذلك بمقر الوزارة. 
 
 

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