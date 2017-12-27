سجن 15 شخصا بتهمة التخطيط لتفجير مطار فى فيتنام

سجن 15 شخصا بتهمة التخطيط لتفجير مطار فى فيتنامالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:10 م
الشرطه فى فيتنام
رويترز
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ذكرت تقارير إعلامية أن محكمة فيتنامية قضت، اليوم الأربعاء، بسجن 15 شخصا عدة أعوام للتخطيط من أجل تفجير أكبر مطار فى البلاد بمدينة هوتشى منه الجنوبية.
وذكرت صحيفة (فاب لوات) أن المدانين اتهموا بالضلوع فى "الإرهاب المعارض لإدارة الشعب"، ويمكن أن تصل عقوبة الأعمال الإرهابية بفيتنام إلى الإعدام.
وقالت الصحيفة إن الشرطة أحبطت مخططا لتفجير مطار تان سون نهات بعد أن رصد ركاب صناديق تبين لاحقا أنها تحوى عبوات ناسفة.
وتضمنت الأحكام حكما بسجن دانج هوانج ثيين، وهو متهم بصنع قنابل حارقة، لمدة 16 عاما بينما حكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة و14 عاما.
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