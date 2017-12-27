زعيم المعارضة الروسية نافالنى يدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة





رويترز

قال زعيم المعارضة أليكسى نافالنى اليوم الأربعاء إنه سينظم مظاهرات حاشدة فى مختلف أنحاء روسيا يوم 28 يناير لدعم دعوته لمقاطعة انتخابات الرئاسة التى تجرى العام المقبل.

وكان نافالنى منع من الترشح للانتخابات بسبب حكم بسجنه مع وقف التنفيذ.

ويقول الزعيم المعارض إن الحكم الصادر بحقه له دوافع سياسية و إن بوتين أمضى وقتا أطول مما ينبغى فى السلطة وإن الدعم له مصطنع من قبل وسائل إعلام رسمية منحازة ونظام جائر يقصى المعارضين الحقيقيين.

وتظهر استطلاعات الرأى أن بوتين بصدد تحقيق فوز مريح بفترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات.

ودخل نافالني(41 عاما)السجن ثلاثة مرات العام الجارى واتهم بمخالفة القانون لتنظيمه اجتماعات عامة ومظاهرات حاشدة.