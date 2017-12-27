روسيا تختبر محركات الصاروخ "سويوز 5" متوسط المدى فى 2019

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أعلنت شركة (إنيرجوماش) الروسية المصنعة للصواريخ (سويوز 5) متوسطة المدى، اليوم /الأربعاء/، أنه من المقرر البدء فى اختبارات محركات الصاروخ (آر دي- 171 إم بي) فى عام 2019.

وأوضحت الشركة - فى بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الشركة تستعد حاليا لإنتاج محرك (آر دي-171إم بي)، وستبدأ الاختبارات الأولى للوحدات فى عام 2019.

يذكر أن (سويوز- 5) صاروخ متوسط المدى تم تطويره فى روسيا ليحل محل (زينيت) الأوكراني.