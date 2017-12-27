روسيا تختبر محركات الصاروخ "سويوز 5" متوسط المدى فى 2019

روسيا تختبر محركات الصاروخ "سويوز 5" متوسط المدى فى 2019الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:26 م
الجيش الروسى
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت شركة (إنيرجوماش) الروسية المصنعة للصواريخ (سويوز 5) متوسطة المدى، اليوم /الأربعاء/، أنه من المقرر البدء فى اختبارات محركات الصاروخ (آر دي- 171 إم بي) فى عام 2019.
وأوضحت الشركة - فى بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الشركة تستعد حاليا لإنتاج محرك (آر دي-171إم بي)، وستبدأ الاختبارات الأولى للوحدات فى عام 2019.
يذكر أن (سويوز- 5) صاروخ متوسط المدى تم تطويره فى روسيا ليحل محل (زينيت) الأوكراني.
إضافة تعليق
خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب
فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة