video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تختبر محركات الصاروخ "سويوز 5" متوسط المدى فى 2019

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:26 م
روسيا تختبر محركات الصاروخ "سويوز 5" متوسط المدى فى 2019 الجيش الروسى


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت شركة (إنيرجوماش) الروسية المصنعة للصواريخ (سويوز 5) متوسطة المدى، اليوم /الأربعاء/، أنه من المقرر البدء فى اختبارات محركات الصاروخ (آر دي- 171 إم بي) فى عام 2019.

وأوضحت الشركة - فى بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الشركة تستعد حاليا لإنتاج محرك (آر دي-171إم بي)، وستبدأ الاختبارات الأولى للوحدات فى عام 2019.

يذكر أن (سويوز- 5) صاروخ متوسط المدى تم تطويره فى روسيا ليحل محل (زينيت) الأوكراني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تتهم أمريكا بتدريب عناصر سابقين لداعش فى سوريا

روسيا تفقد الاتصال مع أول قمر صناعى للاتصالات لصالح أنجولا

قبول أوراق ترشح بوتين لخوض انتخابات الرئاسة فى روسيا

روسيا تحد من طلعات المراقبة العسكرية الأمريكية اعتبارا من أول يناير

روسيا تشارك فى فعاليات مئوية عبد الناصر بوضع تمثال برونزى فى موسكو

الجيش الروسى

روسيا

أخبار روسيا

أخبار العالم اليوم

محركات الصواريخ



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة