ربة منزل تحاول تهريب كميات من المخدرات لشقيق زوجها فى محبسه بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

تمكنت الخدمات الأمنية المُعينة بمركز شرطة أجا، بمحافظة الدقهلية، أثناء زيارة المسجونين، بسجن المركز، من ضبط ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لشقيق زوجها المحبوس بالسجن.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد أحمد خيرى الشيوخ، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط شيماء م س24 ربة منزل ومقيمة قرية، منية سمنود، دائرة المركز، وذلك أثناء حضورها لزيارة شقيق زوجها 30 سنة، عاطل، المحبوس على ذمة القضية، رقم 21498/2017 جنايات المركز مخدرات، حاولت تهريب 14 قرص لعقار مخدر، 5 لفافات صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، داخل، كوتشى رياضى، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد تمريرها للمذكور أثناء الزيارة، تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، تم إخطار إدارة الأمن الوطنى بالدقهلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9657 /2017 إدارى مركز أجا، وجار العرض على النيابة العامة.