راكب غريب يتسبب فى عودة طائرة يابانية لمطار لوس أنجلوس بعد 4 ساعات طيران





كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن طائرة يابانية متجهة للعاصمة طوكيو، اضطرت للالتفاف حول المحيط الهادئ والعودة إلى "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف شخص غير مصرح له بالوجود على متن الرحلة بين الركاب الـ150.

وأوضحت الصحيفة، أن الطائرة غيرت مسارها وعادت إلى لوس أنجلوس بعد 4 ساعات من إقلاعها، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أى تهديد للأمن أو السلامة، ولكن يبدو أن راكبا استطاع المرور عبر إجراءات المطار المعتادة، لكنه ركب الطائرة الخطأ.

وكتبت عارضة الأزياء الأمريكية كريسى تيجن، التى كانت على متن الطائرة "نيبون إيرويز" 175، فى عدة تغريدات عبر صفحتها على تويتر التى تحظى بـ9.2 مليون متابع: "أول مرة يحدث ذلك لى.. نطير 4 ساعات فى رحلة لمدة 11 ساعة ثم نعود أدراجنا لأن راكبا لم يكن من المفترض أن يكون على متن هذه الطائرة.. لماذا علينا جميعا أن نعود أدراجنا.. أنا لا أعرف".

وتساءلت "تيجن" التى كانت على متن الرحلة مع زوجها المغنى جون ليجند: "لماذا عوقبنا جميعا على خطأ هذا الشخص؟ لماذا لم نهبط فى طوكيو ثم يعود الشخص؟"

وقال متحدث باسم الشرطة، إن شركة الطيران كانت تعلم أن المسألة مجرد خطأ، ولكن رغم ذلك قرر الطيار العودة إلى لوس أنجلوس، ويبدو أن الراكب صعد على الطائرة بالخطأ، وكان يُفترض أن يصعد على طائرة أخرى.