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رئيس هيئة تنشيط السياحة يدعو ملكة جمال اليونان لتكون سفيرة مصر ببلادها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 08:26 م
رئيس هيئة تنشيط السياحة يدعو ملكة جمال اليونان لتكون سفيرة مصر ببلادها رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال لقائه ملكه جمال اليونان موملكة جمال مصر فرح شعبان


كتبت ميرفت رشاد
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التقى اليوم هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، ملكه جمال اليونان ماريا بسيلو وملكة جمال مصر لعام 2017 فرح شعبان

 وبحسب بيان صادر اليوم عن هيئة تنشيط السياحة فإن الدميرى  دعا ملكة جمال اليونان لتكون سفيرة لمصر فى اليونان للترويج للمقاصد السياحية المصرية، ورحبت ماريا بسيلو بالفكرة وقالت أنها ستقوم بنشر صور وتفاصيل زيارتها  على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك،  وأضافت انها على استعداد بأن تقوم بأى دور من شأنه أن يساهم فى الترويج سياحيا لمصر وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة .

وأكد الدميرى أهمية استضافة المشاهير للمناطق السياحية حيث انهم ينقلون تجربتهم فى مصر عند عودتهم لبلادهم الأمر الذى يساهم بصورة كبيرة فى تحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحى المصرى من تفرد وتنوع، وقام  بتقديم هدية تذكارية لملكتى الجمال .

و أثنى رئيس هيئة التنشيط على مجهودات الدكتورة أمل رزق رئيس مهرجان مسابقة ملكات جمال العالم وعلى حرصها ودعمها الدائم للترويج للسياحة المصرية.

من ناحيتها أعربت ملكة جمال اليونان عن سعادتها بزيارتها مصر، والتى جاءت تلبية لدعوة نظيرتها المصرية لمدة 5 أيام، و قالت إنها قامت بزيارة الاهرامات والمتحف المصري، وأبدت إعجابها الشديد بالأهرامات وسعادتها بدخولها للهرم الاكبر الذى كان يعتبر بمثابة حلم بالنسبة لها لمعرفة المزيد عن الحضارة المصرية القديمة.

 

 


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