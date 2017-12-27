رئيس صندوق تمويل المساكن: نفذنا 45 ألف وحدة وميزانيتنا نصف مليار جنيه





كتب أحمد حسن

رغم أنه صندوق لا يسمع عنه الكثير من المواطنين إلا أنه استطاع أن ينفذ ما يقرب من 45 ألف وحدة سكنية، خلال فترة قليلة، أضعاف ما نفذته كبرى الشركات العقارية التى تتخطى ميزانيتها مليارات الجنيهات.

صندوق تمويل المساكن، يعد أحد الصناديق التى تتبع وزارة الإسكان، ولكن ميزانيته مستقلة، تعتمد على الموارد الذاتية للصندوق والتى تنتج عن تنفيذ وطرح الوحدات السكنية التى ينفذها الصندوق، بهامش ربح بسيط.

المهندس مجدى فرحات، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس صندوق تمويل المساكن، كشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بمعرفة صندوق تمويل المساكن، وموارد الصندوق، واجمالى أعداد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها، ومعايير اختيار المدن الجديدة.

وأضاف المهندس مجدى فرحات، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الصندوق نفذ الفترة الماضية ما يقرب من 45 ألف وحدة سكنية، لافتا على أن مساحة الوحدات التى تنفذ بمعرفة الصندوق تتراوح من 100 إلى 120 متر مربع، مشيرا إلى أن أبرز المدن التى نفذ بها الصندوق وحدات هى " القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، و الراس السودة والاسكندرية، وحلوان، وبدر والشروق وغيرها".

وأوضح أن ميزانية الصندوق وصلت لـنصف مليار جنيه، رغم هناك مشروعات جارى تنفيذها حاليا فى عدد من المدن، مؤكدا أن ميزانية الصندوق ذاتية غير مرتبطة بميزانية الدولة.

وأكد المهندس مجدى فرحات، أن الصندوق حقق فائض ربح بما يقرب من 48 مليون جنيه فى عام واحد، مشيرا إلى أن الوحدات التى يتم بيعها من خلال الصندوق تستهدف الفئة المتوسطة، حيث يتم بيعها بسعر التكلفة باضافة هامش ربح بسيط.

وحول المشروعات الجارى تنفيذها بمعرفة صندوق تمويل المساكن، قال المهندس مجدى فرحات، أنه جارى تنفيذ مشروع سكنى فى محافظة الوادى الجديد، باجمالى عدد وحدات 2000 وحدة، وتمقسم على 4 مراحل المرحلة الأول 500 وحدة، بتكلفة تصل لـ150 مليون جنيه.

وكشف المهندس مجدى فرحات، أن الصندوق حصل على أراضى جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات سكنية عليها فى 5 مدن جديدة بنظام المشاركة، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة المجتمعات حيث حصل الصندوق على 120 فدان فى 5 مدن جديدة وهى " بدر والعبور والسادات وبنى سويف والفيوم"، وتم اعتماد الاتفاقية من خلال مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح أنه بموجب هذه الاتفاقية يقوم صندوق تمويل المساكن ببناء وحدات سكنية على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة عينية من الوحدات مقابل ثمن الأرض، مؤكدا أنه سيتم تحرير العقود النهائية خلال الأيام المقبلة لبدء استلام الأرض وبدء مرحلة التنفيذ.

وفى السياق ذاته، قال المهندس مجدى فرحات، أن صندوق تمويل المساكن ينفذ حاليا حضانة وسوق تجارى فى عين حلوان، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لتنفيذ وحدات سكنية على أراضى تابعة لوزارة النقل وذلك بنظام المشاركة.