رئيس زيمبابوى يعين قائد التحرك العسكرى للإطاحة بموجابى نائبا له

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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى زيمبابوى اليوم الأربعاء أن الرئيس إيمرسون منانجاجوا قرر تعيين القائد السابق للجيش كونستنتينو تشيونجا نائبا له.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن تعيين تشيونجا الذى قاد تحرك الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابى كان متوقعا إثر تقاعده من منصبه سابقا هذا الشهر، مضيفة أن تلك الخطوة الأخيرة تعمق المخاوف من تأثير الجيش على السلطة فى البلاد عقب الإطاحة بموجابي.



وأضافت الشبكة أن منانجاجوا عين وزير داخلية سابق يدعى كيمبو موهادى نائبا له أيضا مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحلف النائبان اليمين غدا الخميس.

وكان منانجاجوا عين قبل أيام كلا من تشيونجا وموهادى نائبين لرئيس الحزب الحاكم "زانو بى إف"، كما شملت حكومته الجديدة عددا من القادة العسكريين السابقين.

يذكر أن الجيش قد أعلن فى وقت سابق من هذا الشهر انتهاء العملية العسكرية التى قادها الشهر الماضى لإجبار الرئيس السابق موجابى على التنحى وعودة الشرطة لممارسة مهامها مرة أخرى.