رئيس جامعة القناة يفتتح مركز منتجات كلية الزراعة





الإسماعيلية – جمال حراجى

افتتح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، مركز منتجات مزرعة كلية الزراعة من الخضروات والمحاصيل والفاكهة، والتي تشمل 2 فدان كرنب، و2 فدان قرنبيط، و5 فدان يوسفي، بالإضافة إلي 3 صوب خيار وصوبتين فلفل، وذلك سعيا من الجامعة إلى زيادة الخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة الى مجتمع إقليم القناة وسيناء، وتحت شعار" منتجات صحية خالية من الكيماويات" وبإشراف أساتذة متخصصين.

ورافقه الدكتور عاطف أبو النورنائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعه، والدكتور شريف رضوان عميد كليه الزراعه، والدكتورة ايمان مغازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهدى فرج امين عام الجامعة المساعد والمهندس محمد سليمان مدير المزرعة، والدكتور ياسر عوض المدرس بقسم النبات الزراعي، وتضم المزرعة 80 فدان ما بين23 فدان مانجو، وجزء آخر للأبحاث العلمية والتجارب لكلية الزراعة.

و توجه رئيس الجامعة إلي عنبر الأرانب، والذي يضم 600 أرنب وسوف يتم البيع اعتباراً من غد بسعر 40 جنيهاً للكيلو، كما تفقد عنبر تسمين الدواجن، والذي يحتوي علي 3000 فرخة، ويتم فتح باب البيع بدءا من الأحد القادم بـ 23 جنيه للكيلو .

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، بمشروع الاكوابونكس لتوفير الطاقة والمياه لتنمية البيئات الصحراوية، حيث سيتم إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك، واستخدام المياه الناتجة منها في زراعه بعض النباتات .

ثم توجه، الى وحدة الشعير المستنبت الذي يمكن استخدامه كأعلاف للحيوانات، والذي يمكن أن يساعد علي مواجهه إرتفاع الأسعار، مؤكدا علي ضرورة التوسع في زراعه الشعير المستنبت، وحث رئيس الجامعة علي ضرورة زراعة كل الأراضي الموجودة بالمزرعة حتى نستفيد من كل المساحات داخل المزرعة.