رئيس بنك مصر: وفرنا لوزارتا التخطيط والتعليم العالى مليار جنيه





كتب وائل ريعى – مصطفى عبد التواب

قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إنه لابد من تشجيع الشباب على الفكر وإنشاء الشركات، مضيفا: "ندخل فى شراكة مع الوزارات المختلفة وليس فقط تخصيص فائدة مخفضة لهم".

وأوضح الإتربى، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة التخطيط لإطلاق مبادرة ريادة الأعمال من خلال التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة كامبريدج، اليوم الأربعاء، أن بنك مصر ساهم بـ 2 مليار جنيه 47 ألف لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة منهم المرأة المعيلة وغيرها.

وأشار إلى أنه لابد أن تكون هذه المشروعات فى كل المحافظات، مؤكدا أن وزارة الصناعة فى الخطة الاستثمارية الجديدة توفر 4200 فرصة عمل، موضحا أن المشروعات الصغيرة تحارب البطالة وتوفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد، قائلا: "لدينا مسئولية اجتماعية ووفرنا لوزارة التخطيط والتعليم العالى مليار جنيه على 3 سنوات بالتعاون مع البنك الأهلى، ونحن مع أى تطوير للتعليم ولنا دور هام فى ذلك".