رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء الاندية يشاركون فى عزاء ناشئ الزمالك

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء الاندية يشاركون فى عزاء ناشئ الزمالكالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 06:52 م
جانب من العزاء
الدقهلية- محمد حيزة
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شارك هانى أبو ريده، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى العزاء الذى أقامه نادى دكرنس لللاعب حامد مهدى عيسى، ناشئ نادى الزمالك، واللاعب فى صفوف فريق دكرنس، الذى وافته المنية أمس، أثر إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته فى مباراة ودية للفريق مع فريق ميت رومى.
وكان المهندس الخضر إبراهيم، رئيس نادى دكرنس الرياضى، قد أقام عزاء شعبى للاعب بالمدينة اليوم، حضره رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفتحى عوض الله، رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، وعدد من رؤساء الاندية، والنائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، عن دائرة دكرنس وبني عبيد.
وكشف التقرير الطبى الذي أعده الدكتور مصباح محى الدين مفتش الصحة بمشرحة مستشفى دكرنس العام، قد اوضح أن اللاعب أصيب بهبوط في القلب والجهاز التنفسى، نتيجة جلطة انتشرت بعضلة القلب أثناء التدريب.
وقرر رئيس نادى دكرنس الرياضى، برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، إيقاف النشاط الرياضى بالنادى لمدة يومين اعتبارًا من أمس، حدادًا على وفاة حامد مهدى لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادى.
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