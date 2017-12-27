video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ذا جارديان: قتل "الشرف" فى كراتشى يثير الصدمة فى أكبر مدن باكستان

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 06:27 م
ذا جارديان: قتل "الشرف" فى كراتشى يثير الصدمة فى أكبر مدن باكستان مقبرة الفتى غانى فى كراتشى باكستان


كتب محمد أبو النور
إضافة تعليق

ذكرت جريدة ذا جارديان البريطانية أن جرائم "الشرف" فى مدينة كراتشى الباكستانية أثار مؤخرا صدمة واسعة النطاق فى الجمهورية الإسلامية التى تحوى واحدة من أضخم التجمعات السكانية فى الشرق الأوسط.

 

ولفتت الجريدة فى تقرير مطول لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء، إلى أن عمليات قتل المراهقين والمراهقات فى المجتمعات الفقيرة تكشف إلى أى مدى أصبحت تلك العادات الثأرية أكثر رسوخا فى المدن الباكستانية.

 

وذكرت الجريدة قصة الفتى غانى رحمن، البالغ من العمر 17 عاما، ذلك الذى حكم عليه بالموت، عندما كان جالسا فى غرفته فسأله والده ما إذا كان يمكن لهما تقاسم وجبة الطعام معا، ولكنه اعتذر، وقال إنه يفضل الانتظار فى غرفته، فجاءت أخواته البنات لرؤية والدهن، وأعطى غانى رحمن رمزا صغيرا لتذكره وهى: حزمة نعناع ملفوفة بقطعة من البلاستيك.

 

وكان الصبى البالغ من العمر 17 عاما يعرف أن الموت ينتظره، وكانت ابنة الجيران "بختاجا" البالغة من العمر 15 عاما، والتى حاول غنى أن يهرب معها من حيهم الفقير فى كراتشى المسمى "على برهى غوث"..

 

ولفتت الجريدة إلى أن والد غانى انتهى من العشاء، ثم عاد، وبمساعدة عمه، قام بربط ابنه بحبل متين فى الفراش، كما ربط ذراعه وساقه بإطار من أسلاك كهربائية مكشوفة، نتيجة لشروعه فى إغواء بختاخا للهرب منه.

 

وقصت الجريدة أن "بختاجا" لم تتحمل أكثر من 10 دقائق من الهزات الكهربائية الحارقة قبل وفاتها، لكن الصبى استغرق وقتا أطول، وفى نهاية المطاف صعد عمه وخنقه، ودفن غانى وبختاخا فى ظلام الليل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنظيم داعش يغتال مدير مركز شرطة ونجله جنوب غربى كركوك

ذا تايمز: أردوغان يشدد قبضته على الصحفيين.. وتؤكد: يقبعون بسجون تركيا

بينها وثائق فلسطين.. بريطانيا تعترف بفقدان آلاف من مستندات أرشيفها الوطنى

كراتشي

باكستان

جرائم الشرف

الجارديان



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة