"دوت مصر" يطلق أكبر مسابقة لاكتشاف مواهب "ذوى الاحتياجات الخاصة"





أطلق موقع "دوت مصر" أول مسابقة فى مصر و الوطن العربى لاكتشاف مواهب "ذوى الاحتياجات الخاصة"، لإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق أحلامهم ودمجهم أكثر فى المجتمع.

وتستهدف المسابقة، العمل على إيجاد الوسيلة المناسبة لإظهار مواهب ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء كان "مذيع أو ممثل أو مطرب أو صحفى أو مصور أو رسام"، أو من يملك مهارة يدوية أو موهبة رياضة أو أى موهبة أخرى، حيث سيتم إظهار هذه المواهب والاهتمام بها من خلال التنسيق مع بعض المؤسسات.



المشاركات فى المسابقة

وقالت شيماء السباعى مدير تحرير "دوت مصر" والمشرفة على المسابقة، أنه تم وضع عدة شروط للمشاركة، منها أن يقوم المتسابق بإرسال فيديو مدته دقيقة واحدة أو أقل يعبر به عن موهبته، مع إرسال إسمه ورقم هاتفه، على صفحة "دوت مصر" على فيس بوك، مشيرة إلى أنهم سيستقبلون الفيديوهات والأعمال المشاركة حتى 20 يناير المقبل.

وقالت السباعى، أن الأعمال المقبولة سيتم عرضها على صفحة موقع "دوت مصر" أمام الجمهور للتصويت، لتحديد الأعمال التى ستصل للتصفيات النهائية، حيث ستقوم لجنة التحكيم باختيار العمل الفائز من بين أفضل عشرة أعمال، وسيتم الإعلان عنه فى الأول من فبراير 2018 من خلال صفحة "دوت مصر" .



مشارك فى المسابقة

وقالت شيماء السباعى، أنه يشترط لعرض الفيديو على "دوت مصر" أن يكون جديداً، ولم ينشر فى أى وسيلة تواصل اجتماعى أو وسيلة إعلامية أخرى، وأن يراعى القيم والآداب العامة، وألا يحمل تجريحا أو إهانة لأى شخص أو مؤسسة، موضحة أنه تم تحديد عدد من الجوائز، منها إذا كان الفائز مذيعا، سيتاح له الفرصة لتقديم حلقة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "كل يوم" على قناة ON E، وإذا كان ممثلا سيوفر له فرصة فى أحد الأعمال الدرامية مع المنتج تامر مرسى من خلال شركة "سينرجى"، وإذا كان من محبى الصحافة أو مصور أو رسام أو جرافيك ستكون أمامه فرصة للعمل فى موقع "دوت مصر"، وإذا كان مطربا ستكون جائزته إنتاج فيديو كليب، واذا كان صاحب مهارة فى حرفة يدوية، سيتم تمويل مشروعه.