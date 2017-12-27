داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا وأمريكا أثناء الاحتفال بالكريسماس

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا وأمريكا أثناء الاحتفال بالكريسماسالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:42 ص
عنصر داعشي
كتب عبد الوهاب الجندى
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هدد تنظيم داعش، بتنفيذ عمليات إرهابية، فى كل من أوروبا وأمريكا، خلال احتفالات رأس السنة "الكريسماس"، وذلك فى شريط مصور بثه التنظيم المتطرف.
ونشر التنظيم الإرهابى صورًا يحض من خلالها عناصره على تنفيذ عمليات القتل دون تفرقه بين طفل أو غير طفل، وذلك فى التجمعات التى يتم فيها الاحتفال بالكريسماس بمدن أوروبا وأمريكا.
وقال التنظيم الإرهابى فى الفيديو الذى بثه: "موسم الصيد بعد قليل أقتلوهم وهم يحتفلون ويتجمعون ويلهون بالاحتفال برأس السنة"، مهددًا برفع راياته السوداء فى واشنطن وموسكو، وأوروبا والصين، حسبما ذكر.
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