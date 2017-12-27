خط الأنابيب النفطى البريطانى فورتيس ببحر الشمال يعمل بنصف طاقته





رويترز

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن خط أنابيب فورتيس، أكبر وأهم خط أنابيب نفطى فى بريطانيا، يواصل تدفقاته بعد إجراء إصلاحات ويضخ الخام حاليا بنصف المعدلات المعتادة.

ويضخ فورتيس فى المعتاد نحو 450 ألف برميل يوميا، واستأنفت إنيوس التى تدير خط الأنابيب تشغيله فى وقت سابق هذا الأسبوع، وتعهدت بمواصلة التدفقات بالطاقة الكاملة فى أوائل يناير. ولم يتسن اليوم الأربعاء الحصول على تعليق فورى من إنيوس حول المعدلات الحالية لتدفقات الخام.

وساهم إغلاق خط الأنابيب منذ 11 ديسمبر فى دفع أسعار النفط للصعود متجاوزة 67 دولارا للبرميل فى الأسابيع الماضية، لتسجل مستوياتها منذ منتصف 2015.

ويلعب خام فورتيس دورا مهما فى السوق العالمية باعتباره أكبر خام بين خامات بحر الشمال الخمسة التى تدعم خام القياس العالمى مزيج برنت.

وأغلقت المنظومة، التى تنقل أيضا ثلث إجمالى إنتاج بريطانيا من الغاز الطبيعى البحري، بعد اكتشاف تشققات.