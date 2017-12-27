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ختام اجتماعات اللجنة العلمية لاتحاد المحاكم الدستورية العربية بالقاهرة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 08:26 م
ختام اجتماعات اللجنة العلمية لاتحاد المحاكم الدستورية العربية بالقاهرة المستشار د. حنفي علي جبالي - النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا


كتب إبراهيم قاسم
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اختتمت اللجنة العلمية لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، اجتماعاتها في دور انعقادها الخامس عشر،برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي - النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ، والتى تم فيها بحث ومناقشة أحدث أحكام القضاء الدستوري في الوطن العربي.

واستمرت فعاليات الاجتماع على مدار الأيام المنصرمة من 24-26 ديسمبر الجارى وأثنى أعضاء الاتحاد على حفاوة الترحيب وطيب الإقامة وعلى الفائدة العظيمة التي جناها الاتحاد، حيث كان لقاءً مثمرًا تم فيه تبادل الخبرات وتقديم الرأي والمشورة في مجال الرقابة الدستورية.

 

 

 


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