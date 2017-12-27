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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:53 م
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خبراء مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى فى زيارة إلى جامعة حلوان

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:06 م
خبراء مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى فى زيارة إلى جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان


وائل ربيعى
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أجرى عدد من  خبراء مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بوزارة التعليم العالى، زيارة الى مركز القياس والتقويم الطلابى بجامعة حلوان ووحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إلى أن هذه  الزيارة استهدفت متابعة استمرارية المشروعات التى تم تمويلها من وحدة ادارة المشروعات وتقديم الدعم الفنى للمركز والوحدات بالجامعة والتعريف بالدعم الذى يقدمه المركز بالوزاره ومنها الدورات التى يعقدها المركز لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى مجال القياس والتقويم بدون مقابل.

وأضاف أن الزيارة هدفت إلى تحديد الايجابيات ومقترحات التحسين للوصول بمركز القياس والتقويم بالجامعة لافضل مستوى اداء وقد اشادت اللجنة بالدعم الذى تقدمه الجامعة لمركز القياس والتقويم والوحدات بالكليات وخاصة انشاء وحدات جديدة.

وحضر الزيارة، الدكتورة نهى عزمى مدير مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى، والدكتورة عزة عبدالله والدكتور أشرف بهجات، والدكتورة سحر سيد أمين، الخبراء بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى.


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