خامنئى: ترامب سيخسر ضد إيران كما خسر "ريجان" الأذكى والأقوى منه





(رويترز)

قال الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيفشل فى موقفه المتشدد تجاه إيران مؤكدا أن طهران الآن أقوى مما كانت فى فترة رونالد ريجان "الأقوى والأذكى".

وقال خامنئى فى كلمة أذاعها التلفزيون: "كان ريجان أقوى وأذكى من ترامب وكان أكثر قدرة على التمثيل فى توجيه التهديدات حتى أنه تحرك ضدنا وأسقطوا طائرتنا".

وفى عام 1988، أسقطت سفينة حربية أمريكية طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 290 شخصا فى حادث وصفته واشنطن بأنه خطأ غير متعمد. وقالت طهران إنه كان هجوما متعمدا على إيران التى كانت وقتها فى حرب مع العراق.

وأضاف خامنئى: "لكن ريجان ذهب وكما نؤمن فهو الآن يلقى عقاب الله... بينما حققت إيران تقدما عظيما فى كل المجالات منذ عصر ريجان".

وتابع: "هذا الاتجاه سيتواصل تحت قيادة الرئيس الأمريكى الحالى وأى أمل من جانبهم فى أن الجمهورية الإسلامية ستتراجع أو تضعف لا طائل من ورائه".

ورفض ترامب فى أكتوبر الشهادة بأن طهران تلتزم بالاتفاق النووى الذى أبرمته مع القوى العالمية فى عام 2015 وحذر من أنه ربما يلغى الاتفاق فى النهاية.

كما أعلن ترامب تحولا فى السياسة الأمريكية تجاه طهران فى خطاب أعلن فيه نهجا أكثر صرامة تجاه إيران بشأن برامجها النووية والصاروخية ولدعمها جماعات متشددة فى الشرق الأوسط.

وطبقا للاتفاق النووى وافقت القوى العالمية على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووى الإيراني.