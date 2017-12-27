حسام زكى:العراق نموذج يحتذى لدحر الإرهاب..وخطة لمواجهة تغلغل إسرائيل بأفريقيا

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هنأ السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مكتب الأمين العام للجامعة، العراق، مجددًا بمناسبة انتصاره على آفة الإرهاب الأسود ودحر تنظيم "داعش" الإرهابى.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، عقده السفير حسام زكى، اليوم الأربعاء، حول حصاد عام 2017 لنشاطات جامعة الدول العربية، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.

وقال السفير زكى، "إن العراق شكل نموذجا طيبا يحتذى لدحر العصابات والتنظيمات الإرهابية والانتصار عليها"، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة الجهل والتطرف والإرهاب وفق منهج ومقاربة شاملة لا تعتمد على النهج العسكرى والأمنى فقط.

وردا على سؤال بشأن تصدى الجامعة العربية للتغلغل الإسرائيلى فى القارة الأفريقية، قال الأمين العام المساعد، إن هناك لجانا عربية شُكلت لبحث سبل وقف التغلغل الإسرائيلى فى أفريقيا، معربًا عن أمله فى وقف هذا الأمر واستعادة التفهم الافريقى حول القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمسألة التصدى لترشح إسرائيل للحصول على عضوية مجلس الأمن، أكد السفير زكى، أن هناك خطة عمل عربية وضعت ويجرى العمل فى إطارها على كافة المستويات سواء مجالس للسفراء العرب أو تحرك على مستوى وزراء الخارجية العرب، لافتًا إلى أنها خطة متكاملة وغير معلنة آملا إفشال هذا الترشح لدولة تفاخر بضربها عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية.

وحول دور الجامعة العربية إزاء الأزمات البينية العربية، لفت الأمين العام المساعد، إلى أن الجامعة العربية لديها دورها والذى يقوم على أساس القرارات المتخذة فى محافلها، مشيرا إلى أن هناك مبادرات للأمين العام للجامعة العربية فى هذا الشأن والأمين العام له دوره السياسى بموجب الميثاق.

وتابع السفير زكى، "لكن هناك أمور من الحكمة السياسية عدم التدخل فيها وأى تدخل سيكون من منطلق المظهرية السياسية دون فعالية، وهذه المظهرية ستكون بلا جدوى سياسية"، وقال "إن الجامعة العربية تعمل فى إطار دورها وراء الكواليس فى أية أزمة وبعيدا عن وسائل الإعلام بعيدا عن المظهرية السياسية ونأمل من الشعوب أن تتفهم الأوضاع والضغوط التى تواجهها الجامعة العربية"، معربًا أعرب عن أمل الجامعة العربية فى أن تجد الخلافات العربية طريقها للحل وتنتهى فى أقرب فرصة ليتفرغ العرب للتهديدات الحقيقية التى تواجه أمنهم القومى.