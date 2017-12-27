video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب تونسى يعتذر عن حضور مأدبة رسمية بحضور أردوغان احتجاجا على سياسته

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:51 م
حزب تونسى يعتذر عن حضور مأدبة رسمية بحضور أردوغان احتجاجا على سياسته أردوغان


أ ش أ
إضافة تعليق

عبر حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى التونسى عن احتجاجه على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى تونس .

وقرر الحزب - فى بيان أصدره اليوم الأربعاء الاعتذار عن حضور مأدبة الغداء الرسمية التى ستقيمها رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم على شرف الرئيس التركى، وذلك احتجاجا على "سياسته الاستبدادية تجاه القوى الحية من المثقفين والفنانين والجامعيين والصحفيين فى تركيا وعلى خنقه للحريات العامة والفردية ومصادرته لحرية الصحافة وإصداره للأمر رقم 696 القاضى بالعفو عن الميليشيات المختصة فى انتهاك الحقوق وممارسة العنف ضد المعارضين لنظام الحكم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ذا تايمز: أردوغان يشدد قبضته على الصحفيين.. وتؤكد: يقبعون بسجون تركيا

تركيا تعيد بناء ميناء سودانى وتبنى حوضا بحريا جديدا

الصحف المصرية: وزيرة التخطيط تعلن فتح باب التعيين بأماكن العجز فى الحكومة يناير المقبل.. سامح شكرى: النوايا الحسنة وحدها لا تكفى وقلقون من استمرار تعثر المسار الفنى.. وعمر البشير يهدى تركيا جزيرة سودانية

تركيا تعتقل 54 موظفا سابقا للاشتباه بصلتهم بفتح الله جولن

روسيا تمد تركيا بـ4 وحدات من منظومة إس-400 الصاروخية مقابل 2.5 مليار دولار

نقيب الصحفيين بتونس: تركيا من أسوأ دول العالم فى التعامل مع الصحفيين

أردوغان

تركيا

أخبار العالم اليوم

حزب المسار الديمقراطى



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة