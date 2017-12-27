حزب تونسى يعتذر عن حضور مأدبة رسمية بحضور أردوغان احتجاجا على سياسته

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عبر حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى التونسى عن احتجاجه على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى تونس .

وقرر الحزب - فى بيان أصدره اليوم الأربعاء الاعتذار عن حضور مأدبة الغداء الرسمية التى ستقيمها رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم على شرف الرئيس التركى، وذلك احتجاجا على "سياسته الاستبدادية تجاه القوى الحية من المثقفين والفنانين والجامعيين والصحفيين فى تركيا وعلى خنقه للحريات العامة والفردية ومصادرته لحرية الصحافة وإصداره للأمر رقم 696 القاضى بالعفو عن الميليشيات المختصة فى انتهاك الحقوق وممارسة العنف ضد المعارضين لنظام الحكم".