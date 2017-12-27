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حبس موظف قتل شابا دهسا بسبب مشادة كلامية بمدينة نصر

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:00 ص
حبس موظف قتل شابا دهسا بسبب مشادة كلامية بمدينة نصر كلابش - أرشيفية


كتب كريم صبحى
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أمر محمود الشيخ وكيل نيابة أول مدينة نصر بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل شاب دهساً بسبب مشادة كلامية بينهما.

البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا بمصرع شاب دهسا تحت عجلات سيارة كان يقودها موظف .

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات أن المجنى عليه تشاجر مع المتهم بسبب صدمه بسيارته أثناء سيره فى الشارع، وعقب ذلك استقل المتهم سيارته ودهس بها المجنى عليه فلقى مصرعه.


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