حبس موظف قتل شابا دهسا بسبب مشادة كلامية بمدينة نصر

كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
أمر محمود الشيخ وكيل نيابة أول مدينة نصر بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل شاب دهساً بسبب مشادة كلامية بينهما.
البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا بمصرع شاب دهسا تحت عجلات سيارة كان يقودها موظف .
انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات أن المجنى عليه تشاجر مع المتهم بسبب صدمه بسيارته أثناء سيره فى الشارع، وعقب ذلك استقل المتهم سيارته ودهس بها المجنى عليه فلقى مصرعه.
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة