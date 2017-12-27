حبس طالب 4 أيام قتل جارته بـ22 طعنة بالغربية





الغربية – عادل ضرة

قرر مدير نيابة مركز زفتى حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله سيدة فى العقد السادس من العمر بعد أن سدد لها 22 طعنة بالبطن والصدر واليدين وسرقة 500 جنيه وهاتفها المحمول وفر هاربًا.

كان ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، قد تمكنوا من كشف غموض مقتل ربة منزل فى العقد السادس من العمر داخل منزلها بقرية حنون دائرة مركز شرطة زفتى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب وقام بسرقة 500جنيه من منزلها بعد قتلها بـ22طعنة بالصدر والبطن ، وتم ضبطه والسلاح المستخدم.

ونجح فريق البحث فى كشف غموض الواقعة فى أقل من 24ساعة على ارتكاب الجريمة، وتبين من خلال السير فى خطة البحث تبين أن مرتكب الحادث"م.م.ف.ع" 17عاما، طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى - جار المجنى عليها - إذ أنه كان يتردد عليها باستمرار لشراء الحلوى والسجائر، ويعلم أنها مطلقة وتعيش بمفردها وتبيع الحلوى داخل منزلها، وتوجه إليها يوم الواقعة وطلب منها شراء سجائر ودخول وراءها وأخرج مطواة من بين طيات ملابسه وسدد لها 22 طعنة بالبطن والصدر ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وعقب ذلك فر هاربا وألقى المطواة فى المصرف وأشعل النار فى ملابسه لإخفاء أثار الجريمة.

وتم ضبط المجنى عليه وأرشد عن مكان إلقاء المطواة وتم إخراجها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، كما أرشد عن مكان حرق ملابسه الملطخة بدماء القتيلة.