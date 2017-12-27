حبس ضابط شرطة كوّن تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج

حبس ضابط شرطة كوّن تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه فى المرجالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:07 م
حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، حبس ضابط شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بتكوين وتزعم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى منطقة المرج.
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم رائد شرطة بقسم عين شمس، كون تشكيلا عصابيا مع 5 آخرين، واشتركوا فى توقيف المواطنين وسرقتهم بالإكراه، مستغلين صفة المتهم الأول الوظيفية.
كانت البداية أثناء مرور حملة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، لاحظت استغاثة أحد المواطنين لمحاولة عدد من الأشخاص سرقته بالإكراه، وبتفتيش أحد المتهمين تبين أنه راد شرطة فى قسم شرطة عين شمس، تم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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