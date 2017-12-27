حبس سكرتير محكمة لتزويره أحكام تعديات على أراضى زراعية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، برئاسة المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس سكرتير محكمة بتهمة تزوير الأحكام 15 يوما على ذمة التحقيق وتشكيل لجنة لمراجعة كافة الأحكام والأوراق التى بحوزته.

وكان مركز شرطة طوخ تلقى بلاغًا من قاضى المحكمة يفيد اكتشاف قيام " س. س " سكرتير جلسة بتزوير أحكام الجنح وخاصة أحكام التعديات على الأراضى الزراعية بنزع منطوق الحكم بالحبس والغرامة ووضع منطوق آخر بإحالتها للخبراء حتى يعطل التنفيذ ضد صاحب الحكم.

تحرر المحضر اللازم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأصدرت النيابة قرارها السابق.