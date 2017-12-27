حبس سكرتير محكمة لتزويره أحكام تعديات على أراضى زراعية بالقليوبية

حبس سكرتير محكمة لتزويره أحكام تعديات على أراضى زراعية بالقليوبيةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:34 م
حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
قرر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، برئاسة المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس سكرتير محكمة بتهمة تزوير الأحكام 15 يوما على ذمة التحقيق وتشكيل لجنة لمراجعة كافة الأحكام والأوراق التى بحوزته.
وكان مركز شرطة طوخ تلقى بلاغًا من قاضى المحكمة يفيد اكتشاف قيام " س. س " سكرتير جلسة بتزوير أحكام الجنح وخاصة أحكام التعديات على الأراضى الزراعية بنزع منطوق الحكم بالحبس والغرامة ووضع منطوق آخر بإحالتها للخبراء حتى يعطل التنفيذ ضد صاحب الحكم.
تحرر المحضر اللازم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأصدرت النيابة قرارها السابق.
إضافة تعليق
صور.. نادى مسنين أشمون بالمنوفية شباب فى سن الستين.. رحلات شهرية للمصايف والمشاتى وأنشطة يومية وقراءة للقرآن وحفلات لأعياد الميلاد.. وإحدى الأعضاء: أتواجد فى النادى بعد إصابتى بجلطة وأجد فيه راحة كبيرة
حصاد وزارة الطيران المدنى فى 2017 .. بروتوكول أمنى لعودة الرحلات الروسية وتعليقها بين مصر وقطر .. غلق المجال الجوى أمام طائرات الدوحة .. وتجديد ترخيص مطارى القاهرة وشرم الشيخ.. وتسليم ترخيص مطار أسوان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة