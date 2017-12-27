حبس راكب لحيازته قطعا أثرية تعود لعصر محمد على قبل تهريبها بمطار القاهرة

حبس راكب لحيازته قطعا أثرية تعود لعصر محمد على قبل تهريبها بمطار القاهرةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:15 ص
قطع أثرية -أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز، بحبس راكب ضبط بحوزته قطعا أثرية تعود لعصر أسرة محمد علي بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بتحريات أجهزة الأمن حول الواقعة .
وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى إحدى دول الخليج، اشتبه رجال التأمين في راكب، وبتفتيش حقائبه عثر بها على قطع أثرية، مضيفا أنه تم استدعاء لجنة للكشف عن القطع، وتبين أنها أثرية، وعلى الفور تم مصادرة المضبوطات وتحرر محضر للراكب.
وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الراكب ومصادرة المضبوطات.
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