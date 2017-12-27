حبس أمين شرطة لاتهامه بقتل متهم فى عين شمس





كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية باشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، حبس أمين شرطة من قوة قسم عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل متهم بحيازة سلاح نارى.

كانت البداية بورود معلومات لمباحث عين شمس ، بحيازة أحد الاشخاص سلاحا ناريا بدون ترخيص فى عزبة شنودة ، فداهمته قوة وأثناء محاولة أمين الشرطة ضبطه ، حاول الهروب ، فأطلق عيارا ناريا، أصابه وأسقطه قتيلا، فألقت القوة القبض على أمين الشرطة وتولت النيابة التحقيق.