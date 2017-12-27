حبس أمين شرطة لاتهامه بقتل متهم فى عين شمس

حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية باشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، حبس أمين شرطة من قوة قسم عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل متهم بحيازة سلاح نارى.
كانت البداية بورود معلومات لمباحث عين شمس ، بحيازة أحد الاشخاص سلاحا ناريا بدون ترخيص فى عزبة شنودة ، فداهمته قوة وأثناء محاولة أمين الشرطة ضبطه ، حاول الهروب ، فأطلق عيارا ناريا، أصابه وأسقطه قتيلا، فألقت القوة القبض على أمين الشرطة وتولت النيابة التحقيق.
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