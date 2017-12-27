حالة الطقس اليوم الأربعاء 27/12/2017 فى مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27/12/2017 فى مصر والدول العربيةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:00 ص
طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ ما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق .
حالة الطقس اليوم فى مصر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ ما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق .
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على غرب البلاد مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وتكون الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية شرقية.
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تغطي السماء كميات كبيرة من السحب المُتوسطة و العالية.والرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة مع هبات نشطة فوق الجبال بوجهٍ عام بينما تكون الهبات قوية فوق جبال الشراه و تزيد الرياح عُموماً من الشعور بالبرودة بشكل لافت.
الأربعاء 27 ديسمبر - كانون الاول -2017
تكون درجات الحرارة حول مُعدلاتها المُعتادة إلا أن درجات الحرارة الملموسة تكون باردة بشكل لافت.
و يكون الطقس بارداً نسبياً عموماً وتظهر كميات من السُحب العالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السُرعة، تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت و قد تُثير الأتربة و الرمال في بعض المناطق الصحراوية.
في خليج العقبة:
-الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.
-حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).
-درجة حرارة سطح مياه البحر:21درجة مئوية.
ليلاً:
يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام.
و تغطي السماء كميات كبيرة من السحب المُتوسطة و العالية.
الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً بحيث تزيد الشعور بالأجواء الباردة.
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لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يزيد الاحساس بالبرودة .
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