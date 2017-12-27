جامعة الإسكندرية تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول





الإسكندرية - هناء أبو العز

أكد مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، على الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى تبدأ الأسبوع القادم بجميع كليات الجامعة حيث تم إعلان أرقام الجلوس للطلاب وجداول الامتحانات لكل الفرق الدراسية وتجهيز قاعات ولجان الامتحانات، وتأمين القاعات والكنترولات، وتوزيع المراقبين داخل اللجان وأجهزة الحماية المدنية بالكليات وتجهيز الوحدات الطبية بسيارات الاسعاف تحسباً لحدوث أى حالات طارئة.

ووافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور طه حسين أول رئيس لجامعة الإسكندرية على القاعة الرئيسية لمجلس الجامعة، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور عصام سالم رئيس الجامعة الأسبق ومؤسس نادى أعضاء هيئة التدريس (فاروس) على القاعة الرئيسية بالنادى، ووافق المجلس على تغيير مسمى المجمع النظرى إلى مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية .

وقرر المجلس إعداد خطة للقوافل الخدمية للمناطق الفقيرة خلال الفصل الدراسى الثانى وإعلانها بالكليات لاتاحة المجال لجميع الكليات للمشاركة فى الأعمال التطوعيـة التى تخدم المجتمع وذلك فى إطار دور جامعة الإسكندرية فى خدمة المجتمـع.

واستعـرض الدكتور عبد المنعم فوزى الأستاذ بكلية الطب والمشرف العام ومنسق القوافل الخدمية بالجامعة الترتيبات الخاصة بالقافلة الطبية التى تبدأ اليوم إلى قرية بنجر السكر بالعامرية لتقديم خدمات مجتمعية وطبية وعلاجية متنوعة، كما استعرض الدكتور فوزى نتائج القافلة الأخيرة التى نظمتها الجامعة فرع مطروح برئاسة الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب برئاسة الدكتور عادل رمضان لتقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين وتقديم الأعمال الخيرية لأهل مطروح والجارة وسيوة.

وأوضح أن القافلة قامت فى مطروح بالكشف على 134 حالة (أطفال)، وإجراء 17 عملية رمد و7 عمليات أنف وأذن والقاء محاضرة وندوة طبية فى مجال النساء، وفى قرية الجارة قامت بالكشف على 69 حالة نساء و120 حالة أطفال و102 حالة أنف وأذن و125 حالة رمد و34 حالة عظام وفى واحة سيوة قامت بالكشف على 119 حالة نساء وإجراء 18 عملية والكشف على 157 حالة أطفال و260 حالة أنف وأذن وإجراء 24 عملية والكشف على 330 حالة رمد و26 عملية وتوزيع أكثر من 198 نظارة طبية مجانية و111 حالة عظام و95 حالة معمل وصرف أكثر من 1000 روشتة من صيدلية القافلة بالاضافة إلى الأعمال الخيرية الأخرى التى تضمنت توزيع ملابس وفرش مساجد وتهيز عرائس وتقديم إعانات مادية مباشرة وتسديد ديون غارمين وتوزيع رؤوس ماعز ودواجن ولحوم وبقوليات.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم المشتركة بين كلية الهندسة ومعهد IHE-DELFT بهولندا، وإتفاقية التعاون بين كلية الحقوق وجامعة بريتوريا بجنوب افريقيا، وإتفاقية التعاون المقترحة بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية وكلية الادارة والاقتصاد ونظم المعلومات ـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإتفاق التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

واعتمد المجلس ترقية 17 عضو هيئة تدريس 7 منهم إلى درجة أستاذ و10 إلى درجة أستاذ مساعد وتعيين 8 مدرس ومنح 52 درجة دكتوراه و159 درجة ماجستير فى التخصصات الأكاديمية المختلفة.