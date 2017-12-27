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جامعة الإسكندرية تبدأ قوافل شاملة لتدريب سيدات أهالى بنجر السكر على الخياطة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:44 م
جامعة الإسكندرية تبدأ قوافل شاملة لتدريب سيدات أهالى بنجر السكر على الخياطة جامعة الاسكندرية - أرشيفية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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بدأت  جامعة الإسكندرية، أولى أنشطتها فى القافلة العلاجية الشاملة لخدمة أهالى قرى بنجر السكر، والتى تستمر ثلاثة أيام بدأت اليوم بالخدمات التدريبية لسيدات القرية بتدريب 30 سيدة على أعمال التطريز والحياكة على 12 ماكينة خياطة مقدمة من جامعة الإسكندرية .

كما قام فريق داليا حسنى مؤسسة مبادرة تدريب مصر بالإشراف علي تدريب السيدات علي أعمال تساعدهم في رفع مستوى معيشتهم إيمانا من جامعة الإسكندرية بدورها فى خدمة المجتمع و أهمية إدراج الخدمات التدريبية فى جميع القوافل الطبية المتكاملة.

وأشرف على القافلة الدكتور عبد المنعم فوزى المشرف العام ومنسق القوافل الخدمية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وإشراف المهندس أحمد عثمان رئيس حى العامرية ثان.

 


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