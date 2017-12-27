"تنفيذى بنى سويف" يوافق على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة فنية بـ"إهوة"





بنى سويف :هانى فتحى

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بنى سويف، على تخصيص 18 قيراطا - تبرع - بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الفنى بقرية إهوة التابعة لمجلس قروى باروط مركز بنى سويف، لخدمة أبناء القرية والقرى والتوابع المجاورة.

جاء ذلك خلال ترأس المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف لاجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والعقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء عصام العلقامى السكرتيرالعام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، فضلا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن وووكلاء الوزارات ومديرى عموم المديريات والمصالح الحكومية.

تم استعراض الموقف المالى والتنفيذى للعام المالى الحالى 2017/2018 فى الفترة من 1/7/2017 حتى 25/12/2017 لمشروعات الخطة الاستثمارية للإنفاق على أنشطة مد وتدعيم الكهرباء ورصف طرق وتحسين البيئة والنظافة العامة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.