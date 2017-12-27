تفاصيل سرقة 18 ألف جنيه و18 هاتف محمول من فرع فوادفون بدار السلام





كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام، القبض على عاطلين، لاتهامها بسرقة 18 ألف جنيه، و18 هاتف محمول، وكروت شحن من داخل فرع فودافون، وحرر محضرا بالواقعة.



المتهمين بسرقة فرع فودافون

تلقى رجال مباحث القسم، بلاغا من"علاء.س.على" 35 سنة محامى، ومفوضاً عن الشركة عمله بصفتها المسئولة عن إدارة فرع شركة فودافون الكائن بشارع إبراهيم الخليل دائرة القسم، باكتشافه سرقة فرع شركة فودا فون المشار إليه، وتعطيل كاميرات المراقبة الخاصة به، والاستيلاء على 18 هاتف محمول "ماركات مختلفة"، وكمية من كروت الشحن من داخله، ولم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد.



مضبوطات من داخل فرع فودافون

تم وضع خطة بحث من رجال الأمن بإعادة مناقشة المبلغ والعاملين تفصيلياً عن ظروف وملابسات اكتشافهم الواقعة، وحصر وفحص النوعيات الخطرة المشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث، وضبط ذيول التشكيلات العصابية، واستخلاص الاشتباهات من بينهم، وحصر وفحص العاملين السابقين والحاليين بفرع الشركة واستخلاص الاشتباهات من بينهم.



المتهمين بسرقة فرع فودافون وامامهم المضبوطات

ومن خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة بمعرفة وحدة المساعدات الفنية، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "مصطفي.ا.ع" 32 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضايا، وسبق فصله من الشركة محل الواقعة فى غضون شهر يوليو 2017م، و"خالد.م.ا" 25 سنة فنى برمجة إضاءة.



السلام اول سرقة من داخل فرع فودافون (4)

تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان، وأسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بـ"أسلوب المفتاح المصطنع".

وأقر الأول بأنه خلال عمله بالفرع ادعى فقد المفتاح الخاص بفتح وغلق الفرع، وتم تسليمه نسخة من الماستر لعمل نسخة أخرى واحتفظ بنسخة لنفسه، وعقب فصله من العمل ونظرا لتعاطيه المواد المخدرة ومروره بضائقة مالية، خطط لسرقة الفرع بالاستعانة بالمتهم الثانى، وقام بتعطيل الكاميرات وجهاز ( DVR ) وتمكن المتهم الثانى من الدخول وانتظره بالخارج خشية تصويره والاستدلال عليه.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدوها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات من 18 هاتف محمول ماركات (فودافون، الكاتيل، سامسونج، سايكو)، و538 كارت شحن فئات وأنواع مختلفة بقيمة 12.638 ألف جنيه، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.