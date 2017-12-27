تعرف على قصر الأميرة خديجة بحلوان وخطة تحويله لمتحف للأديان





كتب سيد الخلفاوى

قررت محافظة القاهرة تحويل قصر الأميرة خديجة بحلوان لمتحف ومركز للأديان كخطوة عملية لاستغلال القصر بعد إعادة تجديدة، وفى السطور التالية يعرض "اليوم السابع" أهم ما يميز القصر.

- يقع المبنى الرئيس للقصر على مساحة تقارب الـ 500 متر بحلوان.

- له جناح غربى يشغل مساحة تقارب 300 متر فى حين يشغل الجناح الشمالى مساحة 200 متر.

- يحتوى القصر على 50 قاعة تتدرج مساحتها من 25 مترا إلى 100 متر.

- القاعة الرئيسية تتسع لـ 120 فردا.

- كان مرشحا لاستخدامه كمقر لمحافظة حلوان قبل إلغائها ولكن الفكرة لم تنفذ نظرا لقيمته الأثرية الكبيرة .

- جددته محافظة القاهرة بـ 28 مليون جنيه من خزينة الدولة.

- وقعت محافظة القاهرة برتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية لتحويل القصر متحفا للأديان.

-القصر يمتد عمره لأكثر من قرن وربع القرن.

-سيتم تخصيصه كمتحف يضم آثار الأديان منذ ديانة التوحيد التى نادى بها إخناتون مرورا باليهودية والمسيحية وانتهاء بالإسلام.

-المشروع يلقى دعما كبيرا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار .

- سيتم دعوة الأفراد والمؤسسات الدولية والمحلية للتبرع ماديا أو بالمقتنيات الأثرية لإثراء المتحف الجديد .

- إقامة المتحف سيكون لها مردود دولى كبير يبرز صورة مصر الوسطية التى تنبذ العنف والإرهاب وتدعو للتعايش السلمى والتسامح بين الأديان .



قصر خديجة هانم بعد التجديد