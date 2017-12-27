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تعرف على قصر الأميرة خديجة بحلوان وخطة تحويله لمتحف للأديان

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 09:24 م
تعرف على قصر الأميرة خديجة بحلوان وخطة تحويله لمتحف للأديان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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قررت محافظة القاهرة تحويل قصر الأميرة خديجة بحلوان لمتحف ومركز للأديان كخطوة عملية لاستغلال القصر بعد إعادة تجديدة، وفى السطور التالية يعرض "اليوم السابع" أهم ما يميز القصر.

- يقع المبنى الرئيس للقصر على مساحة تقارب الـ 500 متر  بحلوان.

- له جناح غربى يشغل مساحة تقارب 300 متر فى حين يشغل الجناح الشمالى مساحة 200 متر.

- يحتوى القصر على 50 قاعة تتدرج مساحتها من 25 مترا إلى 100 متر.

- القاعة الرئيسية تتسع لـ 120 فردا.

- كان مرشحا لاستخدامه كمقر لمحافظة حلوان قبل إلغائها ولكن الفكرة لم تنفذ نظرا لقيمته الأثرية الكبيرة .

- جددته محافظة القاهرة بـ 28 مليون جنيه من خزينة الدولة.

- وقعت محافظة القاهرة برتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية لتحويل القصر متحفا للأديان.

-القصر يمتد عمره لأكثر من قرن وربع القرن.

-سيتم تخصيصه كمتحف يضم آثار الأديان منذ ديانة التوحيد التى نادى بها إخناتون مرورا باليهودية والمسيحية وانتهاء بالإسلام.

-المشروع يلقى دعما كبيرا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار .

- سيتم دعوة الأفراد والمؤسسات الدولية والمحلية للتبرع ماديا أو بالمقتنيات الأثرية لإثراء المتحف الجديد .

- إقامة المتحف سيكون لها مردود دولى كبير يبرز صورة مصر الوسطية التى تنبذ العنف والإرهاب وتدعو للتعايش السلمى والتسامح بين الأديان .

 

قصر خديجة هانم بعد التجديد
قصر خديجة هانم بعد التجديد

 

قصر خديجة هانم قبل التجديد
قصر خديجة هانم قبل التجديد
 

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